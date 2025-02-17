Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мик Шумахер: Мне всё ещё нужно свести счёты с Формулой-1
Можем увидеть возвращение пилота?
Бывший гонщик Формулы-1 Мик Шумахер, ныне выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), заявил, что его основной мечтой является выступление в "Королевских гонках".
"В возрасте 11 лет я решил, что хочу выступать в Формуле-1. Это по-прежнему моя цель, эта серия была и остаётся мечтой всей моей жизни. Мне всё ещё нужно свести счёты с Формулой 1, и я хочу ещё раз проявить себя в ней", — приводит слова Мика Шумахера издание Bild am Sonntag.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине
- Зеленский ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США
- Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным
- Четырёхкратный чемпион Формулы-1 хочет вернуться в Королевские гонки
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Постекоглу: Аморим выпустил игроков не на свои позиции, оставил детей в запасе. Добро пожаловать в мой мир
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000