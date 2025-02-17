Мик Шумахер: Мне всё ещё нужно свести счёты с Формулой-1

Бывший гонщик Формулы-1 Мик Шумахер, ныне выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), заявил, что его основной мечтой является выступление в "Королевских гонках".

"В возрасте 11 лет я решил, что хочу выступать в Формуле-1. Это по-прежнему моя цель, эта серия была и остаётся мечтой всей моей жизни. Мне всё ещё нужно свести счёты с Формулой 1, и я хочу ещё раз проявить себя в ней", — приводит слова Мика Шумахера издание Bild am Sonntag.