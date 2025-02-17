Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ФИА: 24 Гран-при в году слишком много
Возможно, это количество будет сокращено
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем выступил за сокращение количества Гран-при Формулы-1 в сезоне.
"Думаю, что 24 Гран-при в году слишком много. Я уже это говорил и сразу же подвергся критике со стороны многих СМИ. Тем не менее 20 Гран-при в сезоне будет достаточно.
Хотя определение количества Гран-при в году не входит в сферу ответственности ФИА. Хорошо, что Формула-1 осваивает новые рынки и открывается новым странам (благодаря проведению Гран-при). И нам не стоит забывать о том, с каких Гран-при вообще началась эта история", — приводит слова бен Сулайема издание Le Figaro.
Популярное сейчас
- Экс-звезда Динамо пошел служить в армию
- Бурбас: В отделе маркетинга УАФ работает человек, который играл в так называемом "чемпионате ДНР"
- Зеленский ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США
- Мик Шумахер: Мне всё ещё нужно свести счёты с Формулой-1
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Черноморец арендует опытного хавбека Металлиста 1925