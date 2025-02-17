Президент ФИА: 24 Гран-при в году слишком много

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем выступил за сокращение количества Гран-при Формулы-1 в сезоне.

"Думаю, что 24 Гран-при в году слишком много. Я уже это говорил и сразу же подвергся критике со стороны многих СМИ. Тем не менее 20 Гран-при в сезоне будет достаточно.

Хотя определение количества Гран-при в году не входит в сферу ответственности ФИА. Хорошо, что Формула-1 осваивает новые рынки и открывается новым странам (благодаря проведению Гран-при). И нам не стоит забывать о том, с каких Гран-при вообще началась эта история", — приводит слова бен Сулайема издание Le Figaro.