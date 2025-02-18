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Ферстаппен: Стараюсь постоянно совершенствоваться
Пилот высказался о своей карьере
https://www.gettyimages.com/Ukraine
27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду "Ред Булл", Макс Ферстаппен высказался по поводу своей формы.
"Ну, в любом случае я всегда стремлюсь к постоянству и пытаюсь не допускать слишком много ошибок, что, конечно, идёт рука об руку. Стараюсь постоянно совершенствоваться, каждый божий год. Это не связано с автомобилем, это связано только с пилотированием.
Ты всегда делаешь всё, чтобы быть немного лучше. Я думаю, что на данном этапе моей карьеры улучшений, которые вы можете найти, меньше, чем когда мне было 18, но с каждым годом я хотел бы становиться немного лучше", — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.
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