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Расселл: В прошлом году ситуация с Ферстаппеном вышла из-под контроля
Пилот высказался о соперничестве с Максом
Фото: The SportsRush
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл высказался о своём соперничестве с четырёхкратным чемпионом мира, гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппеном.
"Я с ним не общался, но у меня нет никаких опасений на его счёт. В прошлом году почувствовал, что ситуация вышла из-под контроля, и не собирался это терпеть. Но сейчас 2025 год, я сосредоточен на работе, а работа заключается в том, чтобы побеждать. Не собираюсь менять свой подход, борясь с ним или другими гонщиками. Цель всё та же. Посмотрим, когда доберёмся до Мельбурна", — приводит слова Джорджа Расселла RacingNews365.
Напомним, в новом сезоне напарником Джорджа Расселла станет дебютант чемпионата итальянец Андреа Кими Антонелли.
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