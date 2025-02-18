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Макс Ферстаппен рассказал о миллионном предложении от Астон Мартин
Пилот раскрыл все детали
Фото: Getty Images
Четырёхкратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал слухи, что "Астон Мартин" предложил ему более $ 1 млн за пять сезонов в команде.
"Это большие деньги. Честно говоря, я узнал об этом из прессы. Единственный контакт, который у меня был с "Астон Мартин" — по поводу GT3 в этом году. Особо нечего сказать. Я не буду пилотировать сам. Я планирую создать собственную команду в этом году, так что, конечно, нам нужно было обсудить некоторые вещи", — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.
Напомним, действующий контракт Ферстаппена с "Ред Булл" рассчитан до конца 2028 года.
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