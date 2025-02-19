Льюис Хэмилтон впервые опробовал новый болид Феррари

19 февраля итальянская команда Формулы-1 "Феррари" проводит съёмочный день на своей домашней трассе во Фьорано. С утра за руль "Скудерии" сел монегаск Шарль Леклер.

Во второй половине дня на трассу вышел британец Льюис Хэмилтон.

Hitting the track for the first time ????



The SF-25 makes its debut in Fiorano! pic.twitter.com/Mnks5EcLrv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 19, 2025

Оба пилота появились на трассе на автомобиле SF-25. В общей сложности каждый из них может проехать одинаковую дистанцию – 100 км.