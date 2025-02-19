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Льюис Хэмилтон впервые опробовал новый болид Феррари
Сезон обещает быть интересным
https://www.gettyimages.com/Ukraine
19 февраля итальянская команда Формулы-1 "Феррари" проводит съёмочный день на своей домашней трассе во Фьорано. С утра за руль "Скудерии" сел монегаск Шарль Леклер.
Во второй половине дня на трассу вышел британец Льюис Хэмилтон.
Hitting the track for the first time ????— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 19, 2025
The SF-25 makes its debut in Fiorano! pic.twitter.com/Mnks5EcLrv
Оба пилота появились на трассе на автомобиле SF-25. В общей сложности каждый из них может проехать одинаковую дистанцию – 100 км.
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