Льюис Хэмилтон впервые опробовал новый болид Феррари

19 февраля итальянская команда Формулы-1 "Феррари" проводит съёмочный день на своей домашней трассе во Фьорано. С утра за руль "Скудерии" сел монегаск Шарль Леклер.

Во второй половине дня на трассу вышел британец Льюис Хэмилтон.

Hitting the track for the first time ????



The SF-25 makes its debut in Fiorano! pic.twitter.com/Mnks5EcLrv