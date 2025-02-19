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Льюис Хэмилтон впервые опробовал новый болид Феррари

Автоспорт

Сезон обещает быть интересным

Льюис Хэмилтон впервые опробовал новый болид Феррари

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

19 февраля итальянская команда Формулы-1 "Феррари" проводит съёмочный день на своей домашней трассе во Фьорано. С утра за руль "Скудерии" сел монегаск Шарль Леклер.

Во второй половине дня на трассу вышел британец Льюис Хэмилтон.

Оба пилота появились на трассе на автомобиле SF-25. В общей сложности каждый из них может проехать одинаковую дистанцию – 100 км.

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