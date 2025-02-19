Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИА осталась недовольна презентацией команд Ф-1 в Лондоне
Организация обеспокоена одной проблемой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международная автомобильная федерация (ФИА) осталась недовольна презентацией команд Формулы-1, состоявшейся в ночь с 18 на 19 февраля в Лондоне (Великобритания), пишет инсайдер Томас Махер.
"Источники сообщили о недовольстве ФИА вчерашним шоу на арене O2. И нет, не освистыванием ФИА, а освистыванием Макса Ферстаппена и Кристиана Хорнера. Групповая разобщённость считается в Ф-1 серьёзной проблемой, поскольку способствует травле в интернете.
Организация очень серьёзно относится к этой теме, поскольку команды открыты касательно того, насколько отвратительной эта травля может быть", — написал Махер в социальных сетях.
Популярное сейчас
- "Живет в дезинформационном пространстве". Зеленский отреагировал на заявление Трампа о 4% доверия
- "Один в поле не воин". Буданов сделал заявление о возможном прекращении помощи США
- Наставник Бенфики отреагировал на критику Трубина после матча ЛЧ
- Президент ФИА: 24 Гран-при в году слишком много
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Манчестер Юнайтед сомневается в своем тренере. Есть кандидат на его замену