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ФИА осталась недовольна презентацией команд Ф-1 в Лондоне

Автоспорт

Организация обеспокоена одной проблемой

ФИА осталась недовольна презентацией команд Ф-1 в Лондоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) осталась недовольна презентацией команд Формулы-1, состоявшейся в ночь с 18 на 19 февраля в Лондоне (Великобритания), пишет инсайдер Томас Махер.

"Источники сообщили о недовольстве ФИА вчерашним шоу на арене O2. И нет, не освистыванием ФИА, а освистыванием Макса Ферстаппена и Кристиана Хорнера. Групповая разобщённость считается в Ф-1 серьёзной проблемой, поскольку способствует травле в интернете.

Организация очень серьёзно относится к этой теме, поскольку команды открыты касательно того, насколько отвратительной эта травля может быть", — написал Махер в социальных сетях.

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