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Хэмилтон: Что касается машины, сейчас сложно что-либо говорить
Не все так хорошо?
https://www.gettyimages.com/Ukraine
40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал об ощущениях от пилотирования болида "Феррари" под названием SF-25.
"Что касается машины, сейчас сложно что-либо говорить. Ещё слишком рано. Сегодня у нас не было никаких проблем. Шарль был за рулём этим утром, я — днём, и это мой первый актуальный боевой болид "Феррари", на котором я пилотирую. И мне до сих пор трудно в это поверить.
Я стараюсь наслаждаться каждым моментом, каждый день присутствуя в этой легендарной команде, и я многому учусь у всех, с кем мне удаётся работать в коллективе", — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport Italia.
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