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Хэмилтон: Что касается машины, сейчас сложно что-либо говорить

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Не все так хорошо?

Хэмилтон: Что касается машины, сейчас сложно что-либо говорить

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал об ощущениях от пилотирования болида "Феррари" под названием SF-25.

"Что касается машины, сейчас сложно что-либо говорить. Ещё слишком рано. Сегодня у нас не было никаких проблем. Шарль был за рулём этим утром, я — днём, и это мой первый актуальный боевой болид "Феррари", на котором я пилотирую. И мне до сих пор трудно в это поверить.

Я стараюсь наслаждаться каждым моментом, каждый день присутствуя в этой легендарной команде, и я многому учусь у всех, с кем мне удаётся работать в коллективе", — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport Italia.

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