  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Льюис Хэмилтон: Мне очень нравится работать с Леклером
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Льюис Хэмилтон: Мне очень нравится работать с Леклером

Автоспорт

Посмотрим, как будут обстоять дела после старта сезона

Льюис Хэмилтон: Мне очень нравится работать с Леклером

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ответил, какой видит работу с Шарлем Леклером в "Феррари" в 2025 году.

– Как вы видите своё партнёрство с Леклером в этом году?

– Фантастически. Мне очень нравится работать с Шарлем. Я считаю, что мы уже построили хорошую дружбу. Но ещё до того, как мы объединились в команду, мы много говорили на трассе и за её пределами. Мы много общались о музыке и моде. У нас так много общего, и мы хорошо ладим. В рабочей среде, в которой мы находимся, это здорово.

Мне также нравится понимать, как он работает, потому что у него большой опыт работы в команде и он хорошо интегрирован в коллектив. Я вкладываю все свои силы, чтобы самому войти в команду, которая так увлекательно и интересно устроена, — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport Italia.

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон: Что касается машины, сейчас сложно что-либо говорить
yellow-arrow
ФИА осталась недовольна презентацией команд Ф-1 в Лондоне
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон впервые опробовал новый болид Феррари
Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости