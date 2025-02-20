Солидная сумма. Стало известно, сколько Ред Булл потратил на презентацию болида

Команда Формулы-1 "Ред Булл" на общей презентации Формулы-1, которая прошла 18 февраля в Лондоне на арене О2, представила публике видеоролик, посвящённый новой машине. Таким путём пошли многие команды, однако ролик "Ред Булл" вышел одним из самых масштабных.

По информации ESPN, их семиминутная презентация обошлась команде в $ 1 млн.

Напомним, в ходе презентации руководитель команды Кристиан Хорнер был освистан частью болельщиков. Фанаты стали недовольно гудеть в адрес Кристиана, когда тот появился на сцене перед презентацией болида австрийской команды.