  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Ф-1 изменили требования к использованию охлаждающих комплектов
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ф-1 изменили требования к использованию охлаждающих комплектов

Автоспорт

Есть свои плюсы

В Ф-1 изменили требования к использованию охлаждающих комплектов

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Новые комплекты для охлаждения гонщиков будут необязательны к использованию в 2025 году. Об этом пишет Motorsport.

По данным источника, в предстоящем сезоне система будет устанавливаться на машины только при достижении температуры в 31°С, так что пилоты получат возможность не использовать её постоянно. Однако в 2026 году система будет напрямую подключена к модифицированным электронным системам машин, построенных по новым регламентам, в связи с чем новые комбинезоны всегда будут находиться на пилотах.

При этом если пилот примет решение не использовать охлаждение в 2025 году, то ему придётся возить с собой в кабине дополнительные 500 г балласта, чтобы не получить конкурентного преимущества.

По теме
yellow-arrow
Солидная сумма. Стало известно, сколько Ред Булл потратил на презентацию болида
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон: Мне очень нравится работать с Леклером
yellow-arrow
Хэмилтон: Что касается машины, сейчас сложно что-либо говорить
формула-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости