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В Ф-1 изменили требования к использованию охлаждающих комплектов
Есть свои плюсы
Новые комплекты для охлаждения гонщиков будут необязательны к использованию в 2025 году. Об этом пишет Motorsport.
По данным источника, в предстоящем сезоне система будет устанавливаться на машины только при достижении температуры в 31°С, так что пилоты получат возможность не использовать её постоянно. Однако в 2026 году система будет напрямую подключена к модифицированным электронным системам машин, построенных по новым регламентам, в связи с чем новые комбинезоны всегда будут находиться на пилотах.
При этом если пилот примет решение не использовать охлаждение в 2025 году, то ему придётся возить с собой в кабине дополнительные 500 г балласта, чтобы не получить конкурентного преимущества.
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