В Ф-1 изменили требования к использованию охлаждающих комплектов

Новые комплекты для охлаждения гонщиков будут необязательны к использованию в 2025 году. Об этом пишет Motorsport.

По данным источника, в предстоящем сезоне система будет устанавливаться на машины только при достижении температуры в 31°С, так что пилоты получат возможность не использовать её постоянно. Однако в 2026 году система будет напрямую подключена к модифицированным электронным системам машин, построенных по новым регламентам, в связи с чем новые комбинезоны всегда будут находиться на пилотах.

При этом если пилот примет решение не использовать охлаждение в 2025 году, то ему придётся возить с собой в кабине дополнительные 500 г балласта, чтобы не получить конкурентного преимущества.