  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1 может вернуть легендарные двигатели V10
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1 может вернуть легендарные двигатели V10

Автоспорт

Сезон 2026 может стать весьма интересным

Формула-1 может вернуть легендарные двигатели V10

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем не исключил, что в будущем Формула-1 может вернуться к использованию 10-цилиндровых силовых агрегатов (V10).

"Презентация Формулы-1 на этой неделе в Лондоне вызвала много положительных дискуссий о будущем спорта. В то время, как мы с нетерпением ждём введения в 2026 году новых правил по силовым установкам и шасси, нам стоит быть лидерами и в будущих технологических тенденциях автоспорта. Нам нужно рассмотреть ряд направлений, включая рёв моторов V10, работающих на устойчивом топливе.

Какое бы направление ни было выбрано, мы должны поддерживать команды и производителей в обеспечении контроля над расходами. Нам нужно предоставлять лучшее нашим болельщикам, и это будет в центре того, что мы делаем, наряду с важной работой по повышению безопасности на десятилетия вперёд. Мы должны дать гарантию будущим поколениям, что они будут наслаждаться Формулой-1", — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Racefans.

В последний раз V10 использовались в Формуле-1 в 2006 году только одной командой — "Торо Россо" — с условием ограничения максимальных оборотов. Последним же с 10-цилиндровыми моторами стал сезон-2005.

По теме
yellow-arrow
В Ф-1 изменили требования к использованию охлаждающих комплектов
yellow-arrow
Солидная сумма. Стало известно, сколько Ред Булл потратил на презентацию болида
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон: Мне очень нравится работать с Леклером
формула-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости