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Формула-1 может вернуть легендарные двигатели V10
Сезон 2026 может стать весьма интересным
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем не исключил, что в будущем Формула-1 может вернуться к использованию 10-цилиндровых силовых агрегатов (V10).
"Презентация Формулы-1 на этой неделе в Лондоне вызвала много положительных дискуссий о будущем спорта. В то время, как мы с нетерпением ждём введения в 2026 году новых правил по силовым установкам и шасси, нам стоит быть лидерами и в будущих технологических тенденциях автоспорта. Нам нужно рассмотреть ряд направлений, включая рёв моторов V10, работающих на устойчивом топливе.
Какое бы направление ни было выбрано, мы должны поддерживать команды и производителей в обеспечении контроля над расходами. Нам нужно предоставлять лучшее нашим болельщикам, и это будет в центре того, что мы делаем, наряду с важной работой по повышению безопасности на десятилетия вперёд. Мы должны дать гарантию будущим поколениям, что они будут наслаждаться Формулой-1", — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Racefans.
В последний раз V10 использовались в Формуле-1 в 2006 году только одной командой — "Торо Россо" — с условием ограничения максимальных оборотов. Последним же с 10-цилиндровыми моторами стал сезон-2005.
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