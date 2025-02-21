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Леклер: Борьба с Ферстаппеном в Формуле-1 — это совсем другой уровень, и я готов к ней

Автоспорт

Пилот Феррари высказался о главном сопернике

Леклер: Борьба с Ферстаппеном в Формуле-1 — это совсем другой уровень, и я готов к ней

Фото: Monaco Tribune

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний пилот "Феррари" Шарль Леклер ответил, готов ли он к борьбе за титул чемпиона Формулы-1 с гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппеном.

"Тогда, когда я буду в этой позиции, смогу сказать наверняка. Но чувствую, что готов к этому. Макс — тот, с кем я сражаюсь целую вечность. Поэтому борьба с ним в Формуле-1 — это совсем другой уровень. Очевидно, ставки здесь гораздо выше, но это не то, к чему я не привык. Чувствую, что готов бороться с ним", — приводит слова Леклера портал GPblog.

Напомним, Леклер выступает в качестве боевого пилота в составе итальянской команды с 2019 года, заменив Кими Райкконена.

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