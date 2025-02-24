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Хэмилтон – о переходе в Феррари: Разница просто колоссальна, чтобы быть соперником и быть пилотом

Автоспорт
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Новый опыт

Хэмилтон – о переходе в Феррари: Разница просто колоссальна, чтобы быть соперником и быть пилотом

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими эмоциями от перехода в стан нового коллектива.

"Я нахожусь в нужном месте в нужное время, и для меня великая честь быть здесь, присоединиться к этой команде и работать со всеми, чтобы попытаться построить этот коллектив и продолжить его великую историю.

Каждый день здесь получался просто увлекательным. Возможность жить с фанатами – это что-то совсем другое, и разница просто колоссальна, чтобы быть соперником и быть пилотом Ferrari. Начало пути вместе с фанатами и командой – это то, что лишило меня дара речи" – сказал Хэмилтон.

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Льюис Хэмилтон
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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