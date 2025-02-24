Леклер рассказал о первых впечатлениях от работы с Хэмилтоном

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими эмоциями от работы с новым напарником Льюисом Хэмилтоном.

"В первые несколько недель всегда очень интересно работать с новым напарником, особенно если это Льюис Хэмилтон, он добился столько успехов, что это просто суперинтересно. Для меня очень хорошо иметь возможность анализировать, как он на самом деле работает изо дня в день со своими инженерами, какие комментарии он делает и на что он обращает особое внимание.

У Льюиса очень успешный подход к работе, поскольку не зря является самым успешным гонщиком в Формуле-1, поэтому, конечно, я искал любую возможность и пытался проанализировать и научиться у него как можно больше.

В первые несколько недель это было очень сложно, потому что мы не выезжали на трассу на одной машине в то же время, но я вижу черты его стиля вождения, и это действительно здорово. У нас тоже хорошие отношения, нам удалось провести вместе достаточно много времени, и мы не можем дождаться, когда начнем гоняться друг с другом" – сказал Шарль.