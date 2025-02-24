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Ферстаппен: Честно говоря, очень рад работать с Лиамом

Автоспорт

Увидим, что из этого выйдет

Ферстаппен: Честно говоря, очень рад работать с Лиамом

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своими эмоциями от работы с новым напарником Лиамом Лоусоном.

"Я думаю, приятно начать сезон. Честно говоря, очень рад работать с Лиамом. Я впервые в своей карьере являюсь старшим пилотом. Давайте посмотрим, чего мы добьемся вместе. Он очень хороший парень. Я просто рад начать работу.

На самом деле, мы потратили не так много времени на разговоры о машине. Мы видели друг друга на фотосессиях, но я уверен, что все будет хорошо. Видел, как Лиам рос в юниорской команде, и он бесспорно заслуживает места в команде, так что я просто очень рад приступить к делу, просто поработать вместе с командой, попытаться улучшить машину и провести отличный сезон вместе" – сказал Макс.

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Макс Ферстаппен
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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