Ферстаппен: Честно говоря, очень рад работать с Лиамом

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своими эмоциями от работы с новым напарником Лиамом Лоусоном.

"Я думаю, приятно начать сезон. Честно говоря, очень рад работать с Лиамом. Я впервые в своей карьере являюсь старшим пилотом. Давайте посмотрим, чего мы добьемся вместе. Он очень хороший парень. Я просто рад начать работу.

На самом деле, мы потратили не так много времени на разговоры о машине. Мы видели друг друга на фотосессиях, но я уверен, что все будет хорошо. Видел, как Лиам рос в юниорской команде, и он бесспорно заслуживает места в команде, так что я просто очень рад приступить к делу, просто поработать вместе с командой, попытаться улучшить машину и провести отличный сезон вместе" – сказал Макс.