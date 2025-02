Астон Мартин показал первые фотографии нового болида на трассе

Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" продемонстрировала первые фотографии нового автомобиля.

Ранее болид сезона 2025 года, получивший индекс AMR25, выехал на трассу автодрома в Бахрейне.

Напомним, в следующем сезоне "Королевских гонок" в составе "Астон Мартин" будут выступать двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и представитель Канады Лэнс Стролл.

