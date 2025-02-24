Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Мартин показал первые фотографии нового болида на трассе
Получилось интересно
Фото: Твиттер
Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" продемонстрировала первые фотографии нового автомобиля.
Ранее болид сезона 2025 года, получивший индекс AMR25, выехал на трассу автодрома в Бахрейне.
Напомним, в следующем сезоне "Королевских гонок" в составе "Астон Мартин" будут выступать двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и представитель Канады Лэнс Стролл.
The Aston Martin Valkyrie takes its first flight with WEC.#WEC #Qatar1812km#AstonMartin #Valkyrie @astonmartin @AMR_Official @Heart_Of_Racing pic.twitter.com/BabxiYx85Y— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) February 21, 2025
В прошлом сезоне Формулы-1 британская команда заняла пятое место в Кубке конструкторов, набрав 94 очка.
Популярное сейчас
- "Третьего шанса уже не будет". Суркис высказался о скандальном форварде Динамо
- "Он должен"... Суркис назвал условие, при котором продаст Бражко
- Три года абсолютного героизма. Зеленский обратился к украинцам в годовщину российского вторжения
- Формула-1 может вернуть легендарные двигатели V10
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Роберто Де Дзерби: После Марселя я больше не буду тренировать во Франции