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Глава Мерседеса: Расселл способен бороться за титул чемпиона мира

Автоспорт

Вольф доволен составом команды

Глава Мерседеса: Расселл способен бороться за титул чемпиона мира

Фото: The SportsRush

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель команды Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольф обозначил цели своего коллектива на сезон-2025 после презентации болида, сказав, что Джордж Расселл способен бороться за титул.

"У нас захватывающая пара гонщиков, которая поможет добиться наших целей. Оба пилота прошли через молодёжную программу, что оправдывает нашу посвящённость поддержке и развитию талантов.

Джордж доказал, что он — один из лучших гонщиков на решётке, он способен бороться за титул чемпиона мира, если мы дадим ему машину, годящуюся для этого. Как опытный пилот он поможет возглавлять движение команды вперёд и поддерживать Кими в его развитии.

У Кими есть необходимый талант, чтобы добиться потрясающих вещей на вершине автоспорта. Но это его дебютный сезон, так что неизбежно будут взлёты и падения. Мы с нетерпением ждём этого совместного путешествия и будем помогать ему развиваться на протяжении года", — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

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