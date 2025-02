В Альпин показали видео дебюта нового болида на трассе

Пресс-служба команды Формулы-1 "Альпин" опубликовала фотографии своего нового болида A525, проходящего круг на трассе в Бахрейне.

"У нас был хороший первый день на трассе здесь, в Бахрейне, и я уверен, что все в команде очень рады возвращению и готовы начать сезон. Это мой первый день за рулём гоночной машины, поэтому я получил массу впечатлений, особенно от вождения на трассе на съёмочных автомобилях!

Машина понравилась мне, так что спасибо всем в Энстоуне и Вири-Шатийоне за их время и самоотверженность в подготовке к 2025 году. Я знаю, что мы с Пьером очень рады началу предсезонных тестов. Это будут три напряжённых дня, в течение которых нам предстоит многое обсудить, чтобы усовершенствовать A525 перед началом сезона", — приводит слова Джека Дуэна пресс-служба команды.

