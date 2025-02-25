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Ферстаппен – о рождении ребенка: Я не могу пропустить гонку
Ответственный подход к работе
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, планирует ли пропускать этапы Формулы-1 после рождения ребенка (его девушка Келли Пике беременна).
"Рождение ребенка? Я не могу пропустить гонку, если, конечно, не наберу слишком много штрафов за мат. Возможно, все. Но у Формулы-1 нет отгулов. Я не могу взять двухмесячный отпуск.
Что, если ребенок родится во время гоночного уик-энда? Если так, то так. Я не могу ничего сделать. Как я уже сказал, у нас нет отгулов. Но и рожать не мне" – сказал Макс.
Напомним, что ранее "Астон Мартин"
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