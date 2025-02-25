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Хэмилтон: Мне очень нравится работать с Леклером
Звезды автоспорта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с Шарлем Леклером.
"Мне очень нравится работать с Шарлем. Я считаю, что мы уже выстроили хорошую дружбу. Но еще до того, как мы объединились в команду, много говорили на трассе и за ее пределами. Мы много общались о музыке и моде. У нас так много общего, и мы хорошо ладим. В рабочей среде, в которой мы находимся, это отлично.
Мне также нравится понимать, как он работает, потому что имеет большой опыт работы в команде и хорошо интегрирован в коллектив. Я вкладываю все свои силы, чтобы самому войти в команду, которая так увлекательна и интересно устроена" – сказал Льюис.
Напомним, что ранее Леклер рассказал о
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