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Хэмилтон: Мне очень нравится работать с Леклером

Автоспорт
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Хэмилтон: Мне очень нравится работать с Леклером

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с Шарлем Леклером.

"Мне очень нравится работать с Шарлем. Я считаю, что мы уже выстроили хорошую дружбу. Но еще до того, как мы объединились в команду, много говорили на трассе и за ее пределами. Мы много общались о музыке и моде. У нас так много общего, и мы хорошо ладим. В рабочей среде, в которой мы находимся, это отлично.

Мне также нравится понимать, как он работает, потому что имеет большой опыт работы в команде и хорошо интегрирован в коллектив. Я вкладываю все свои силы, чтобы самому войти в команду, которая так увлекательна и интересно устроена" – сказал Льюис.

Напомним, что ранее Леклер рассказал о первых впечатлениях от работы с Хэмилтоном.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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