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В Макларене опубликовали график работы Норриса и Пиастри на предсезонных тестах
Они стартуют 26 февраля
Команда Формулы-1 "Макларен" подтвердила график работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне. Они пройдут с 26 по 28 февраля.
В первый тестовый день с утра за руль сядет австралиец Оскар Пиастри, а после обеда его сменит Ландо Норрис. Тот же график повторится и в четверг, 27 февраля. В пятницу, 28 февраля, с утра будет работать Ландо Норрис, а Пиастри завершит тестовую программу команды.
Сезон Формулы-1 стартует 16 марта в Австралии.
По итогам минувшего сезона Формулы-1 чемпионом стал Макс Ферстаппен. Для него этот титул стал четвёртым подряд.
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