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Хэмилтон первым сядет за руль нового Феррари

Автоспорт

Уже 26 февраля он выедет на трассу

Хэмилтон первым сядет за руль нового Феррари

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" подтвердила график работы семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера на предсезонных тестах в Бахрейне. Они пройдут с 26 по 28 февраля.

Первым 26 февраля на трассе появится Льюис Хэмилтон, а после обеда его сменит Шарль Леклер. График на второй и третий день тестов пока не сообщается.

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будет выступать семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, а его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По итогам сезона-2024 команда заняла второе место в Кубке конструкторов.

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