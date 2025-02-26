  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Директор Red Bull оценил перспективы Хэмилтона в сезоне-2025
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Red Bull оценил перспективы Хэмилтона в сезоне-2025

Автоспорт
Обновлено

Нет недооценки

Директор Red Bull оценил перспективы Хэмилтона в сезоне-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер рассказал, сможет ли по его мнению пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон сразиться за чемпионство в текущем сезоне.

"Если Льюис успешно начнет сезон, команда будет его поддерживать, у него будет уверенность в себе, тогда Хэмилтон станет серьезным соперником для нас в борьбе за чемпионство.

Однако я считаю, что многое будет зависеть от того, как ему удастся сработаться с командой на старте сезона. Мы все в курсе, на что способен Льюис. Если Хэмилтон сможет реализовать свой потенциал в новом коллективе, то безусловно Льюис может стать серьезным фактором" – сказал Хорнер.

Напомним, что Хэмилтон первым сядет за руль нового Феррари.

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон первым сядет за руль нового Феррари
yellow-arrow
В Макларене опубликовали график работы Норриса и Пиастри на предсезонных тестах
yellow-arrow
Хэмилтон: Мне очень нравится работать с Леклером
формула-1 Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости