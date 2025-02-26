Директор Red Bull оценил перспективы Хэмилтона в сезоне-2025

Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер рассказал, сможет ли по его мнению пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон сразиться за чемпионство в текущем сезоне.

"Если Льюис успешно начнет сезон, команда будет его поддерживать, у него будет уверенность в себе, тогда Хэмилтон станет серьезным соперником для нас в борьбе за чемпионство.

Однако я считаю, что многое будет зависеть от того, как ему удастся сработаться с командой на старте сезона. Мы все в курсе, на что способен Льюис. Если Хэмилтон сможет реализовать свой потенциал в новом коллективе, то безусловно Льюис может стать серьезным фактором" – сказал Хорнер.