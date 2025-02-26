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Хэмилтон: Победа в чемпионате в составе Ferrari – это то, к чему я стремлюсь
Вижу цель – не вижу припятствий
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими ожиданиями от сезона-2025.
"Для меня это новый опыт. Победа в чемпионате в составе Ferrari – это то, к чему я стремлюсь. У меня нет мыслей о восьмом титуле. Я только думаю о том, что это будет первое чемпионство, которое удастся взять Ferrari впервые за долгое время.
"Скудерия", конечно, не раз становилась чемпионом Ф-1. Но для меня это первый сезон в составе команды, поэтому мне хотелось бы внести вклад в завоевание чемпионства. Хочу помочь им достичь этой цели" – сказал Льюис.
Напомним, что ранее директор "Red Bull"
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