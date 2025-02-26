Хэмилтон: Победа в чемпионате в составе Ferrari – это то, к чему я стремлюсь

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими ожиданиями от сезона-2025.

"Для меня это новый опыт. Победа в чемпионате в составе Ferrari – это то, к чему я стремлюсь. У меня нет мыслей о восьмом титуле. Я только думаю о том, что это будет первое чемпионство, которое удастся взять Ferrari впервые за долгое время.

"Скудерия", конечно, не раз становилась чемпионом Ф-1. Но для меня это первый сезон в составе команды, поэтому мне хотелось бы внести вклад в завоевание чемпионства. Хочу помочь им достичь этой цели" – сказал Льюис.