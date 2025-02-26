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Формула-1 показала общее фото пилотов перед стартом сезона-2025
Сезон обещает быть интересным
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пресс-служба Формулы-1 в социальных сетях опубликовала общее фото пилотов "Королевских гонок", которые примут участие в новом сезоне Формулы-1.
Состав команд Формулы-1 в сезоне-2025:
1. "Макларен" — Ландо Норрис и Оскар Пиастри
2. "Феррари" — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон
3. "Ред Булл" — Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон
4. "Мерседес" — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли
5. "Астон Мартин" — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл
6. "Альпин" — Пьер Гасли и Джек Дуэн
7. "Хаас" — Эстебан Окон и Оливер Берман
8. "Рейсинг Буллз" — Юки Цунода и Исак Хаджар
9. "Уильямс" — Александер Албон и Карлос Сайнс
10. "Кик-Заубер" — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето
В данный момент в Бахрейне проходят предсезонные тесты.
The Formula 1 Class Of 2025— Formula 1 (@F1) February 26, 2025
It's all to drive for...#F1 pic.twitter.com/2FyFEYXcrB
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