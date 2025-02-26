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Формула-1 показала общее фото пилотов перед стартом сезона-2025

Автоспорт

Сезон обещает быть интересным

Формула-1 показала общее фото пилотов перед стартом сезона-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 в социальных сетях опубликовала общее фото пилотов "Королевских гонок", которые примут участие в новом сезоне Формулы-1.

Состав команд Формулы-1 в сезоне-2025:

1. "Макларен" — Ландо Норрис и Оскар Пиастри

2. "Феррари" — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон

3. "Ред Булл" — Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон

4. "Мерседес" — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли

5. "Астон Мартин" — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл

6. "Альпин" — Пьер Гасли и Джек Дуэн

7. "Хаас" — Эстебан Окон и Оливер Берман

8. "Рейсинг Буллз" — Юки Цунода и Исак Хаджар

9. "Уильямс" — Александер Албон и Карлос Сайнс

10. "Кик-Заубер" — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето

В данный момент в Бахрейне проходят предсезонные тесты.

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