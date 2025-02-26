Предсезонные тесты. Пилот Макларена показал лучший результат, Ферстаппен замкнул топ-3

В Бахрейне завершился первый день предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого лучшее время показал британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис, вторым стал Джордж Расселл из "Мерседеса", а третьим — Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн

1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:30’.430 (52 круга);

2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.157 (70);

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.244 (74);

4. Шарль Леклер ("Феррари") +0.448 (71);

5. Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.525 (68);

6. Пьер Гасли ("Альпин") +0.923 (72);

7. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.998 (78);

8. Лиам Лоусон ("Ред Булл") +1.130 (58);

9. Александер Албон ("Уильямс") +1.143 (68);

10. Юки Цунода ("Рейсинг Буллз") +1.180 (78);

11. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.201 (76);

12. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1.260 (59);

13. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +1.404 (70);

14. Джек Дуэн ("Альпин") +1.411 (68);

15. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.444 (46);

16. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.519 (42);

17. Оскар Пиастри ("Макларен") +1.654 (66);

18. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1.739 (55);

19. Эстебан Окон ("Хаас") +3.170 (88);

20. Оливер Берман ("Хаас") +5.092 (72).