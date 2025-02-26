Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Предсезонные тесты. Пилот Макларена показал лучший результат, Ферстаппен замкнул топ-3
Хэмилтон не вошел и в десятку лучших
Фото: Beyond the Flag
В Бахрейне завершился первый день предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого лучшее время показал британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис, вторым стал Джордж Расселл из "Мерседеса", а третьим — Макс Ферстаппен ("Ред Булл").
Формула-1 2025. Зимние тесты, Сахир, Бахрейн
1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:30’.430 (52 круга);
2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.157 (70);
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.244 (74);
4. Шарль Леклер ("Феррари") +0.448 (71);
5. Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.525 (68);
6. Пьер Гасли ("Альпин") +0.923 (72);
7. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.998 (78);
8. Лиам Лоусон ("Ред Булл") +1.130 (58);
9. Александер Албон ("Уильямс") +1.143 (68);
10. Юки Цунода ("Рейсинг Буллз") +1.180 (78);
11. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.201 (76);
12. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1.260 (59);
13. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +1.404 (70);
14. Джек Дуэн ("Альпин") +1.411 (68);
15. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.444 (46);
16. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.519 (42);
17. Оскар Пиастри ("Макларен") +1.654 (66);
18. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1.739 (55);
19. Эстебан Окон ("Хаас") +3.170 (88);
20. Оливер Берман ("Хаас") +5.092 (72).
Популярное сейчас
- Лавров: РФ не согласится на прекращение боевых действий на текущей линии фронта
- Известны новые правила, которые могут изменить футбол уже в следующем сезоне
- Лидер Барселоны прокомментировал матч против Атлетико
- Леклер рассказал о первых впечатлениях от работы с Хэмилтоном
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- "Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым