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Больше зрелищности. ФИА утвердила обязательные два пит-стопа для Гран-при Монако
Этап обещает быть интересным
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) одобрил проведение обязательных двух пит-стопов на Гран-при Монако Формулы-1.
"Всемирный совет ФИА по автоспорту рассмотрел предложение, касающееся внедрения обязательной стратегии с двумя пит-стопами (как на мокрой, так и на сухой трассе) для Гран-при Монако, с основной целью улучшить спортивную зрелищность этого этапа.
После недавних обсуждений комиссией Формулы-1 для Гран-при Монако было утверждено специальное требование, согласно которому в гонке необходимо использовать как минимум три комплекта шин и два разных состава шин в случае сухой гонки", — говорится в официальном заявлении организации.
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