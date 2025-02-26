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Ностальгия или случайность? На генераторе Мерседеса нашли номер Хэмилтона во время тестов в Бахрейне
Интересная ситуация
Фото: Motorsport.com
В команде Формулы-1 "Мерседес" во время отключения электричества на трассе в Бахрейне по ходу предсезонных тестов на генераторе обнаружили номер "44", под которым выступал бывший гонщик коллектива и семикратный чемпион "Королевских гонок" Льюис Хэмилтон, перешедший в "Феррари".
Один из механиков, увидевший номер гонщика, отодрал наклейку с крышки генератора.
Пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был новичок "Ред Булл" Лиам Лоусон. Тройку сильнейших замкнул Александер Албон, представляющий "Уильямс".
Mercedes forgot to remove Lewis Hamilton's number from their generators...#F1Testing pic.twitter.com/GAopJihQmb— Autosport (@autosport) February 26, 2025
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