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Ностальгия или случайность? На генераторе Мерседеса нашли номер Хэмилтона во время тестов в Бахрейне

Автоспорт
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Интересная ситуация

Ностальгия или случайность? На генераторе Мерседеса нашли номер Хэмилтона во время тестов в Бахрейне

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В команде Формулы-1 "Мерседес" во время отключения электричества на трассе в Бахрейне по ходу предсезонных тестов на генераторе обнаружили номер "44", под которым выступал бывший гонщик коллектива и семикратный чемпион "Королевских гонок" Льюис Хэмилтон, перешедший в "Феррари".

Один из механиков, увидевший номер гонщика, отодрал наклейку с крышки генератора.

Пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был новичок "Ред Булл" Лиам Лоусон. Тройку сильнейших замкнул Александер Албон, представляющий "Уильямс".

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формула-1 Мерседес
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