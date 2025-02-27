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Норрис поделился ожиданиями от сезона-2025

Автоспорт
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Один из главных фаворитов

Норрис поделился ожиданиями от сезона-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис поделился своими ожиданиями от сезона-2025 Формулы-1.

"Я знаю, что в этом сезоне я для многих являюсь фаворитом, как и вся команда. Многие считают, что давление это плохо, но для меня все наоборот. Я всегда действовал гораздо лучше под давлением, мне удавалось гораздо лучше думать и сосредотачиваться в таких условиях. Конечно, я нервничаю, когда чувствую прессинг, но мои лучшие выступления проходили именно в таких условиях.

От меня ждут большего, чем в прошлом. У меня был хороший сезон, но, очевидно, мне нужно прибавлять во многих аспектах, если говорить о борьбе с Ферстаппеном. Но в этом сезоне я буду бороться не только с Максом, но и с Оскаром Пиастри. Может быть, и с другими гонщиками. Нужно быть уверенным, что я готов с ними сразиться, но чувствую, что я готов" – сказал Ландо.

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Ландо Норрис
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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