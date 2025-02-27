Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норрис поделился ожиданиями от сезона-2025
Один из главных фаворитов
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис поделился своими ожиданиями от сезона-2025 Формулы-1.
"Я знаю, что в этом сезоне я для многих являюсь фаворитом, как и вся команда. Многие считают, что давление это плохо, но для меня все наоборот. Я всегда действовал гораздо лучше под давлением, мне удавалось гораздо лучше думать и сосредотачиваться в таких условиях. Конечно, я нервничаю, когда чувствую прессинг, но мои лучшие выступления проходили именно в таких условиях.
От меня ждут большего, чем в прошлом. У меня был хороший сезон, но, очевидно, мне нужно прибавлять во многих аспектах, если говорить о борьбе с Ферстаппеном. Но в этом сезоне я буду бороться не только с Максом, но и с Оскаром Пиастри. Может быть, и с другими гонщиками. Нужно быть уверенным, что я готов с ними сразиться, но чувствую, что я готов" – сказал Ландо.
Популярное сейчас
- Сделали первый шаг на пути к финалу Кубка Испании. Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча
- Кубок короля. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1. Минимальная победа сливочных в первом матче
- Известны оценки Ярмолюка, Миколенко и Зинченко в матчах АПЛ
- Предсезонные тесты. Пилот Макларена показал лучший результат, Ферстаппен замкнул топ-3
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Дела не очень. Хавбек Александрии выбыл до конца сезона