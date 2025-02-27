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Пиастри – об общении с Норрисом: Очень уважаем друг друга

Автоспорт
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Только там достигают командного успеха

Пиастри – об общении с Норрисом: Очень уважаем друг друга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри рассказал о своем общении с напарником по команде Ландо Норрисом.

"Конечно, мы упорно сражаемся друг с другом за персональный успех, но мы делаем это так, чтобы помогать команде и помогать друг другу, а это невероятно важная ссылка, чтобы оставаться сильной командой. Мы оба вступаем в новый сезон с намерением выиграть титул, но мы нацелены и на победу в Кубке конструкторов. И это не изменится.

Думаю, за последние два сезона мы много раз доказывали, что очень уважаем друг друга и поступаем правильно по отношению друг к другу и команде. Это сыграло немаловажную роль в нашем прошлогоднем успехе" – сказал Пиастри.

Норрис поделился ожиданиями от сезона-2025.

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Ландо Норрис Оскар Пиастри
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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