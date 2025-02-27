Пиастри – об общении с Норрисом: Очень уважаем друг друга

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри рассказал о своем общении с напарником по команде Ландо Норрисом.

"Конечно, мы упорно сражаемся друг с другом за персональный успех, но мы делаем это так, чтобы помогать команде и помогать друг другу, а это невероятно важная ссылка, чтобы оставаться сильной командой. Мы оба вступаем в новый сезон с намерением выиграть титул, но мы нацелены и на победу в Кубке конструкторов. И это не изменится.

Думаю, за последние два сезона мы много раз доказывали, что очень уважаем друг друга и поступаем правильно по отношению друг к другу и команде. Это сыграло немаловажную роль в нашем прошлогоднем успехе" – сказал Пиастри.