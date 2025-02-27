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Льюис Хэмилтон появился на обложке журнала Time

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Новичок Феррари украсил обложку журнала

Льюис Хэмилтон появился на обложке журнала Time

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон появился на обложке легендарного издания Time в преддверии своего дебюта в итальянской команде "Феррари".

Напомним, Хэмилтон покинул "Мерседес" по окончании сезона-2024, где его сменил итальянец Андреа Кими Антонелли.

Напарником британца в "Феррари" стал монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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Льюис Хэмилтон
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