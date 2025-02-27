Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Льюис Хэмилтон появился на обложке журнала Time
Новичок Феррари украсил обложку журнала
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон появился на обложке легендарного издания Time в преддверии своего дебюта в итальянской команде "Феррари".
Напомним, Хэмилтон покинул "Мерседес" по окончании сезона-2024, где его сменил итальянец Андреа Кими Антонелли.
Напарником британца в "Феррари" стал монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.
Now’s the @TIME pic.twitter.com/S4JxkZ78Xm— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 27, 2025
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тренер Бенфики сказал, кто будет основным вратарем в матче против Барселоны
- "Это страшные реалии". Дитятьев объяснил, почему Хачериди завершил карьеру
- Лунин отреагировал на победу Реала в матче Кубка Испании
- Хэмилтон – о переходе в Феррари: Разница просто колоссальна, чтобы быть соперником и быть пилотом
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Умер победитель Лиги чемпионов в составе Реала. Ему не было даже 50-ти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000