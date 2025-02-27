Хэмилтон: Пока мне очень нравится пилотировать этот болид

Семикратный чемпион мира, пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон высказался о втором тестовом дне в Бахрейне.

"Думаю, пока рано говорить конкретнее, но мне очень нравится машина. Мы постепенно приближаемся к цели. Вчера был неплохой день. Всё было нормально. Мы тестируем кучу вещей. Так что я не менял настройки и не указывал инженерам, в каком направлении работать с ними. Мы просто отрабатываем километраж. Сегодня мне удалось чуть больше узнать о моём взаимодействии с инженером. Пока мне очень нравится пилотировать этот болид.

Сейчас я обучаюсь новому способу работы и тому, как лучше работать с этой машиной. Это действительно очень интересно. Но сейчас я чувствую, что машина ощущается хорошо. Машина реагирует на мои действия. Сегодня был позитивный день, и я продолжаю работу с настройками. Нам ещё многое предстоит сделать. Времена сейчас не имеют большого значения. Мы просто работаем по своей программе, а через две недели узнаем точно, где мы находимся", — приводит слова Льюиса Хэмилтона The Race.