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Эксперт авторитетного издания назвал худший болид нового сезона Формулы-1

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Эксперт авторитетного издания назвал худший болид нового сезона Формулы-1

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Журналист и эксперт The Race Эд Стро в своей колонке высказался о том, какая машина является худшей по поведению в пелотоне Формулы-1 по итогам первых двух дней предсезонных тестов.

"Единственный важный совет, который я могу дать, наблюдая за ситуацией на трассе по итогам первых двух дней тестов — не садитесь за руль "Кик-Заубера". Пусть худшие моменты первого утра удалось исправить за счёт изменений в настройках, машина по-прежнему остаётся сложной в управлении.

Сегодня мы могли наблюдать, как Бортолето из круга в круг пытался заставить машину делать одно и то же в 10-м повороте. Пусть "Заубер" и не выглядит как машина, которая отстаёт на много миль, они не смотрятся хоть сколько-то угрожающими позициям в середине пелотона", — написал Эд Стро в своей колонке на The Race.

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