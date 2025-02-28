Ферстаппен поделился своими впечатлениями от тестов в Бахрейне

Гонщик команды "Red Bull" Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от тестовых заездов в Бахрейне.

"Судя по тому, как я пилотировал, все прошло хорошо. Остались исключительно приятные сюрпризы, что было очень хорошо. Мы пока не знаем наш реальный темп, но все работает отлично и машина делает то, что я от нее желаю.

Все под контролем, и это то, что мы действительно можем надеяться в начале тестов. Мы постоянно учимся, пробуем разные вещи и будем продолжать это делать. Дело не в том, чтобы проехать идеальный круг, а в том, чтобы поработать над программой тестов и понять, в каком направлении нам нужно развивать машину, чтобы взять ее под контроль" – сказал Макс.