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Ферстаппен поделился своими впечатлениями от тестов в Бахрейне
Комментарий пилота
Фото: Getty Images
Гонщик команды "Red Bull" Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от тестовых заездов в Бахрейне.
"Судя по тому, как я пилотировал, все прошло хорошо. Остались исключительно приятные сюрпризы, что было очень хорошо. Мы пока не знаем наш реальный темп, но все работает отлично и машина делает то, что я от нее желаю.
Все под контролем, и это то, что мы действительно можем надеяться в начале тестов. Мы постоянно учимся, пробуем разные вещи и будем продолжать это делать. Дело не в том, чтобы проехать идеальный круг, а в том, чтобы поработать над программой тестов и понять, в каком направлении нам нужно развивать машину, чтобы взять ее под контроль" – сказал Макс.
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