Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон: Мне нужно совершенствоваться в каждом аспекте
Идеалу нет предела
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал о своем самочувствии перед началом нового сезона.
"Как я решил начать этот год — мое настроение в том, чтобы совершенствоваться абсолютно во всех сферах. Я такой, какой я есть, и мне просто нужно влиться в коллектив. Мне нужно совершенствоваться в любом аспекте.
Моя физическая форма, тайм-менеджмент, то, как я взаимодействую со своими инженерами, сколько времени провожу на базе, все эти разные вещи. И я бесспорно делал это, делаю это и буду продолжать делать это в стремлении добиться успеха, к которому я хочу идти" – сказал Льюис.
Напомним, что ранее Ферстаппен
Популярное сейчас
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025
- Оболонь - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025
- Два клуба УПЛ интересуются вингером Шахтера U-19
- Эксперт авторитетного издания назвал худший болид нового сезона Формулы-1
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Довбик все еще на травме, хорошие новости для Трубина и поражение Милана. Главные новости за 27 февраля