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Хэмилтон: Мне нужно совершенствоваться в каждом аспекте

Автоспорт
Обновлено

Идеалу нет предела

Хэмилтон: Мне нужно совершенствоваться в каждом аспекте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал о своем самочувствии перед началом нового сезона.

"Как я решил начать этот год — мое настроение в том, чтобы совершенствоваться абсолютно во всех сферах. Я такой, какой я есть, и мне просто нужно влиться в коллектив. Мне нужно совершенствоваться в любом аспекте.

Моя физическая форма, тайм-менеджмент, то, как я взаимодействую со своими инженерами, сколько времени провожу на базе, все эти разные вещи. И я бесспорно делал это, делаю это и буду продолжать делать это в стремлении добиться успеха, к которому я хочу идти" – сказал Льюис.

Напомним, что ранее Ферстаппен поделился своими впечатлениями от тестов в Бахрейне.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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