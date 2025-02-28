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Формула-1 планирует начать предсезонные тесты 2026 года в январе с Барселоны

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Формула-1 планирует начать предсезонные тесты 2026 года в январе с Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководство Формулы-1 планирует в 2026 году начать предсезонные тесты в Барселоне (Испания) и провести их с 26 по 30 января. Об этом пишет портал Motorsport.

Ожидается, что сессия будет проходить конфиденциально. Каждая команда будет в праве выбрать любые три дня из пяти для тестов. Благодаря этому подходу коллективы максимально эффективно смогут использовать своё время, корректировать расписание в зависимости от погоды и возможных проблем с техникой.

Ранние тесты, скорее всего, дадут командам и производителям двигателей больше времени для выявления и устранения любых потенциальных проблем с надёжностью болида из-за введения нового технического регламента.

После Барселоны коллективы продолжат готовится к сезоне в Бахрейне, где тесты запланированы две трёхдневные сессии. Предварительно они состоятся с 12 по 14 февраля и с 18 по 20 февраля.

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