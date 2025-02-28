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Лэнс Стролл не смог завершить вечернюю сессию на Международном автодроме в Бахрейне

Автоспорт

Его заменил Фернандо Алонсо

Лэнс Стролл не смог завершить вечернюю сессию на Международном автодроме в Бахрейне

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26-летний канадский пилот британского коллектива "Астон Мартин" Лэнс Стролл не смог завершить вечернюю сессию на Международном автодроме в Бахрейне. Вместо него за руль болида сел напарник, 43-летний испанский гонщик Фернандо Алонсо.

До конца вечерней сессии на момент написания новости осталось 58 минут. По итогам утренней сессии протокол возглавил 27-летний пилот итальянской команды "Феррари" Шарль Леклер.

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 проходят в Бахрейне с 26 по 28 февраля. Новый сезон Формулы-1 стартует 16 марта в Австралии.

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