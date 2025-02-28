Ферстаппену грозит штраф за инцидент на пит-лейне

Международная автомобильная федерация (ФИА) может наказать четырёхкратного чемпиона мира, пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена из-за инцидента, случившегося на пит-лейне во время утренней сессии третьего и заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне.

По информации RacingNews365, Ферстаппена может ждать штраф из-за того, что он показал средний палец кому-то на капитанском мостике "Уильямса".

Напомним, предсезонные тесты в Бахрейне проходят с 26 по 28 февраля 2025 года. Новый сезон Формулы-1 стартует в Австралии 16 марта.