Новичок Уильямса показал лучший результат по итогам трехдневных тестов в Бахрейне

С 26 по 28 февраля на Международном автодроме в Бахрейне прошли предсезонные тесты команд Формулы-1. Лучшее время по итогу трёх дней показал пилот "Уильямса" испанец Карлос Сайнс. Второй результат продемонстрировал гонщик "Феррари" британец Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.

Лучшее время команд Ф-1 по итогу трёхдневных тестов в Бахрейне:

1. Карлос Сайнс ("Уильямс") — 1:29.348;

2. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.031;

3. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.197;

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.218;

5. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.592;

6. Пьер Гасли ("Альпин") + 0.692;

7. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0.881;

8. Юки Цунода ("Рейсинг Буллз") +1.149;

9. Эстебан Окон ("Хаас") +1.380;

10 Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1.709.