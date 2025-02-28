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Новичок Уильямса показал лучший результат по итогам трехдневных тестов в Бахрейне
Ферстаппен не попал и в тройку лучших
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С 26 по 28 февраля на Международном автодроме в Бахрейне прошли предсезонные тесты команд Формулы-1. Лучшее время по итогу трёх дней показал пилот "Уильямса" испанец Карлос Сайнс. Второй результат продемонстрировал гонщик "Феррари" британец Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.
Лучшее время команд Ф-1 по итогу трёхдневных тестов в Бахрейне:
1. Карлос Сайнс ("Уильямс") — 1:29.348;
2. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.031;
3. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.197;
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.218;
5. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.592;
6. Пьер Гасли ("Альпин") + 0.692;
7. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0.881;
8. Юки Цунода ("Рейсинг Буллз") +1.149;
9. Эстебан Окон ("Хаас") +1.380;
10 Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1.709.
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