  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен может избежать наказания за показанный средний палец во время тестов в Бахрейне
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен может избежать наказания за показанный средний палец во время тестов в Бахрейне

Автоспорт

Также Рассел сумел избежать наказания

Ферстаппен может избежать наказания за показанный средний палец во время тестов в Бахрейне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот австрийского коллектива "Ред Булл" Макс Ферстаппен не будет наказан за то, что показал средний палец кому-то на капитанском мостике "Уильямса" во время предсезонных тестов в Бахрейне.

По информации портала Racingnews365, причина этого в том, что зимние тесты не являются мероприятием, на котором присутствуют стюарды ФИА, поэтому новые правила здесь не действуют. По той же причине Расселл не был наказан за использование слова "дерьмо" в среду.

Напомним, по итогу третьего дня предсезонных тестов в Бахрейне нидерландский гонщик показал второй результат. Лучшим стал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.

По теме
yellow-arrow
Новичок Уильямса показал лучший результат по итогам трехдневных тестов в Бахрейне
yellow-arrow
Ферстаппену грозит штраф за инцидент на пит-лейне
yellow-arrow
Лэнс Стролл не смог завершить вечернюю сессию на Международном автодроме в Бахрейне
Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости