Ферстаппен может избежать наказания за показанный средний палец во время тестов в Бахрейне

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот австрийского коллектива "Ред Булл" Макс Ферстаппен не будет наказан за то, что показал средний палец кому-то на капитанском мостике "Уильямса" во время предсезонных тестов в Бахрейне.

По информации портала Racingnews365, причина этого в том, что зимние тесты не являются мероприятием, на котором присутствуют стюарды ФИА, поэтому новые правила здесь не действуют. По той же причине Расселл не был наказан за использование слова "дерьмо" в среду.

Напомним, по итогу третьего дня предсезонных тестов в Бахрейне нидерландский гонщик показал второй результат. Лучшим стал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.