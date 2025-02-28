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Ферстаппен может избежать наказания за показанный средний палец во время тестов в Бахрейне
Также Рассел сумел избежать наказания
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот австрийского коллектива "Ред Булл" Макс Ферстаппен не будет наказан за то, что показал средний палец кому-то на капитанском мостике "Уильямса" во время предсезонных тестов в Бахрейне.
По информации портала Racingnews365, причина этого в том, что зимние тесты не являются мероприятием, на котором присутствуют стюарды ФИА, поэтому новые правила здесь не действуют. По той же причине Расселл не был наказан за использование слова "дерьмо" в среду.
Напомним, по итогу третьего дня предсезонных тестов в Бахрейне нидерландский гонщик показал второй результат. Лучшим стал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.
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