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Хэмилтон: Мне очень нравится машина, мы постепенно приближаемся к цели

Автоспорт
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Комментарий пилота

Хэмилтон: Мне очень нравится машина, мы постепенно приближаемся к цели

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Гонщик команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от тестов в Бахрейне.

"Думаю, пока рано говорить конкретнее, но мне очень нравится машина. Мы постепенно приближаемся к цели. Вчера был хороший день. Все было хорошо. Мы тестируем кучу вещей. Так что я не менял настроек и не указывал инженерам, в каком направлении работать с ними. Мы просто отрабатываем километраж. Сегодня мне удалось немного больше узнать о моем взаимодействии с инженером. Пока мне очень нравится пилотировать этот болид.

Сейчас я учусь новому способу работы и тому, как лучше работать с этой машиной. Это действительно очень интересно. Но сейчас вижу, что машина чувствуется хорошо. Машина реагирует на мои события. Сегодня был положительный день, и я продолжаю работу с настройками. Нам еще многое нужно сделать. Время сейчас не имеет большого значения. Мы просто работаем по своей программе, а через две недели узнаем точно, где мы находимся" – сказал Льюис.

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Льюис Хэмилтон
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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