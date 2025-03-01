Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон: Мне очень нравится машина, мы постепенно приближаемся к цели
Комментарий пилота
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Гонщик команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от тестов в Бахрейне.
"Думаю, пока рано говорить конкретнее, но мне очень нравится машина. Мы постепенно приближаемся к цели. Вчера был хороший день. Все было хорошо. Мы тестируем кучу вещей. Так что я не менял настроек и не указывал инженерам, в каком направлении работать с ними. Мы просто отрабатываем километраж. Сегодня мне удалось немного больше узнать о моем взаимодействии с инженером. Пока мне очень нравится пилотировать этот болид.
Сейчас я учусь новому способу работы и тому, как лучше работать с этой машиной. Это действительно очень интересно. Но сейчас вижу, что машина чувствуется хорошо. Машина реагирует на мои события. Сегодня был положительный день, и я продолжаю работу с настройками. Нам еще многое нужно сделать. Время сейчас не имеет большого значения. Мы просто работаем по своей программе, а через две недели узнаем точно, где мы находимся" – сказал Льюис.
Популярное сейчас
- Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с
- Динамо и Полесье теряют очки, Карпаты побеждают в меньшинстве, Раньери ждет Довбика. Главные новости за 28 февраля
- Воспитанник Динамо – о визите Зеленского к Трампу: Самый сильный Президент всех времен! Президент США предложил предать жителей Запорожья и Херсона
- Предсезонные тесты. Пилот Макларена показал лучший результат, Ферстаппен замкнул топ-3
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Экс-футболист Реала рассказал, что в раздевалке делали с плакатами игроков Барселоны