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Сайнс: Я все еще немного теряюсь, как найти время на кругу

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С опытом все придет

Сайнс: Я все еще немного теряюсь, как найти время на кругу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс рассказал о своих впечатлениях от подготовки к новому сезону.

"В плане стиля пилотажа я все еще в процессе понимания, что нужно делать, чтобы машина поехала быстро.

Я все еще немного теряюсь, как найти время на круге, — нужно ли подчеркивать вход в поворот или выход? Когда я атакую, то достигаю достойного уровня, но все еще не знаю, где закопаны две последних десятых" - сказал Сайнс.

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Карлос Сайнс
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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