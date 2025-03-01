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Сайнс: Я все еще немного теряюсь, как найти время на кругу
С опытом все придет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс рассказал о своих впечатлениях от подготовки к новому сезону.
"В плане стиля пилотажа я все еще в процессе понимания, что нужно делать, чтобы машина поехала быстро.
Я все еще немного теряюсь, как найти время на круге, — нужно ли подчеркивать вход в поворот или выход? Когда я атакую, то достигаю достойного уровня, но все еще не знаю, где закопаны две последних десятых" - сказал Сайнс.
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