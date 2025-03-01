Сайнс: Я все еще немного теряюсь, как найти время на кругу

Пилот команды "Williams" Карлос Сайнс рассказал о своих впечатлениях от подготовки к новому сезону.

"В плане стиля пилотажа я все еще в процессе понимания, что нужно делать, чтобы машина поехала быстро.

Я все еще немного теряюсь, как найти время на круге, — нужно ли подчеркивать вход в поворот или выход? Когда я атакую, то достигаю достойного уровня, но все еще не знаю, где закопаны две последних десятых" - сказал Сайнс.