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Ферстаппен – об итогах тестов: В целом нам удалось добиться значительного прогресса
Комментарий пилота
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Гонщик команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен подвел итоги тестовых заездов в Бахрейне.
"Конечно, мы столкнулись с некоторыми небольшими трудностями, но в целом нам удалось добиться значительного прогресса в выполнении поставленных задач. Я считаю, что все прошло неплохо, но мы знаем, что еще многое нужно сделать.
Тем не менее, это было ожидаемо, и мы продолжим работать над собой, пытаясь стать лучше. Надеюсь, что с приближением к Мельбурну мы сможем проанализировать все собранные данные и понять, на каком этапе мы находимся. Сложно сказать, в каком темпе работает каждый из нас, поэтому нам придется немного поработать. Мы с нетерпением ждем возможности снова выйти на старт в Австралии и испытать все радости этого увлекательного события" – сказал Макс.
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