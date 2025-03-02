Ферстаппен – об итогах тестов: В целом нам удалось добиться значительного прогресса

Гонщик команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен подвел итоги тестовых заездов в Бахрейне.

"Конечно, мы столкнулись с некоторыми небольшими трудностями, но в целом нам удалось добиться значительного прогресса в выполнении поставленных задач. Я считаю, что все прошло неплохо, но мы знаем, что еще многое нужно сделать.

Тем не менее, это было ожидаемо, и мы продолжим работать над собой, пытаясь стать лучше. Надеюсь, что с приближением к Мельбурну мы сможем проанализировать все собранные данные и понять, на каком этапе мы находимся. Сложно сказать, в каком темпе работает каждый из нас, поэтому нам придется немного поработать. Мы с нетерпением ждем возможности снова выйти на старт в Австралии и испытать все радости этого увлекательного события" – сказал Макс.