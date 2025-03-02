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Рассел: Прошлый год был для меня самым сильным в Формуле-1

Автоспорт
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Удачный сезон

Рассел: Прошлый год был для меня самым сильным в Формуле-1

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал результаты в прошлом сезоне и рассказал о целях на текущий год.

"Полагаю, что прошлый год был для меня сильнейшим в Ф-1. Следующий сезон станет для меня седьмым и четвертым – в заводской команде Mercedes. Я упорно работаю, чтобы добавлять от года к году. Мы как команда невероятно мотивированы добавить по сравнению с прошлым сезоном. На базах в Брекли и Бриксуорте чувствуется энергия, а я стараюсь вернуться на трассу.

Интересно, что у меня новый партнер в этом году в лице Кими. Он невероятно быстр, и я думаю, что у нас будет отличное партнерство. Да, ему нужно будет многому научиться в свой первый сезон, но я с нетерпением жду возможности помочь ему сделать это и работать вместе, чтобы двигать команду вперед" – сказал Джордж.

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Джордж Расселл
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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