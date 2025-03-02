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Хэмилтон – о Феррари: Этот новый приток энергии придает сил

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Удачи в новой команде

Хэмилтон – о Феррари: Этот новый приток энергии придает сил

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от перехода в новый коллектив.

"Это совершенно новый раздел. Что касается предыдущих, то они были настолько хороши, как это возможно. Искренне верю, что нахожусь там, где и должен быть.

Все кажется естественным. Время было выбрано как нельзя лучше. Этот новый приток энергии придает силы" – сказал Льюис.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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