Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон – о соперничестве с Леклером: Надеюсь, у нас будет отличная гонка
Ожесточенное соперничество партнеров по команде
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими ожиданиями от противостояния с его партнером по команде Шарлем Леклером.
"Конечно, победить его будет непросто, особенно в его родных стенах. Но мы будем работать совместно, чтобы убедиться, что с машиной все хорошо, а команда двигается вперед. Надеюсь, у нас будет отличная гонка" – сказал Льюис.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Аль-Наср отправился в Иран без Криштиану Роналду: ему грозит 99 ударов плетью
- Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии
- "Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть": новичок Шахтера – о переговорах
- Ферстаппен поделился своими впечатлениями от тестов в Бахрейне
- Вернидуб: Очень обидно, что я вижу, как тренер. Не вижу шансов вернуться на тот уровень, что в том году
- "Спокойно, что вы уже панику подняли?": Милевский – о сокращении отставания Шахтера от Динамо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000