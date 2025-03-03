Хэмилтон – о соперничестве с Леклером: Надеюсь, у нас будет отличная гонка

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими ожиданиями от противостояния с его партнером по команде Шарлем Леклером.

"Конечно, победить его будет непросто, особенно в его родных стенах. Но мы будем работать совместно, чтобы убедиться, что с машиной все хорошо, а команда двигается вперед. Надеюсь, у нас будет отличная гонка" – сказал Льюис.