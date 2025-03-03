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Хэмилтон – о соперничестве с Леклером: Надеюсь, у нас будет отличная гонка

Автоспорт
Обновлено

Ожесточенное соперничество партнеров по команде

Хэмилтон – о соперничестве с Леклером: Надеюсь, у нас будет отличная гонка

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими ожиданиями от противостояния с его партнером по команде Шарлем Леклером.

"Конечно, победить его будет непросто, особенно в его родных стенах. Но мы будем работать совместно, чтобы убедиться, что с машиной все хорошо, а команда двигается вперед. Надеюсь, у нас будет отличная гонка" – сказал Льюис.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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