ФИА вводит новые правила: гоночный директор теперь может остановить опасные болиды во время гонки

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в спортивный регламент Формулы-1, пишет Motorsport.

По данным источника, отныне гоночный директор Формулы-1 может приказать команде немедленно остановить машину и сняться с гонки, если болид будет представлять опасность для других гонщиков из-за повреждений.

Подобная ситуация произошла в 2024 году на Гран-при Канады, когда Перес с повреждённым задним крылом вернулся на пит-лейн, разбрасывая по трассе обломки, но делая всё, чтобы не вызвать появление на трассе машины безопасности, потому что это могло бы навредить лидирующему в гонке напарнику Максу Ферстаппену.

Теперь гоночная дирекция имеет право приказать команде остановить машину в кармане безопасности, если её повреждения слишком серьёзные, чтобы продолжать гонку.