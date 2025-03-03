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ФИА вводит новые правила: гоночный директор теперь может остановить опасные болиды во время гонки

Автоспорт

Возможно, это связано с инцидентом в минувшем сезоне

ФИА вводит новые правила: гоночный директор теперь может остановить опасные болиды во время гонки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в спортивный регламент Формулы-1, пишет Motorsport.

По данным источника, отныне гоночный директор Формулы-1 может приказать команде немедленно остановить машину и сняться с гонки, если болид будет представлять опасность для других гонщиков из-за повреждений.

Подобная ситуация произошла в 2024 году на Гран-при Канады, когда Перес с повреждённым задним крылом вернулся на пит-лейн, разбрасывая по трассе обломки, но делая всё, чтобы не вызвать появление на трассе машины безопасности, потому что это могло бы навредить лидирующему в гонке напарнику Максу Ферстаппену.

Теперь гоночная дирекция имеет право приказать команде остановить машину в кармане безопасности, если её повреждения слишком серьёзные, чтобы продолжать гонку.

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формула-1 ФИА
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Комментарии
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Zapp Brannigan (Київ)
03.03.2025 в 22:33
Формула-1 стає все нуднішою... Машина безпеки виїжджає на трасу через найменшу аварію, яку в 70-ті чи навіть у 90-ті не помітили б навіть. То дурнуваті дуги поставили, тепер ось це. Гонщикам, які обороняються, заборонили різко міняти траекторію, щоб не допустити обгону. Що далі?
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Комментарии 1
Zapp Brannigan (Київ)
03.03.2025 в 22:33
Формула-1 стає все нуднішою... Машина безпеки виїжджає на трасу через найменшу аварію, яку в 70-ті чи навіть у 90-ті не помітили б навіть. То дурнуваті дуги поставили, тепер ось це. Гонщикам, які обороняються, заборонили різко міняти траекторію, щоб не допустити обгону. Що далі?
Ответить
0
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