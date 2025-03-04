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Хэмилтон: Я увидел работников, которые просто живут и дышат Ferrari
Прекрасная атмосфера
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях от работы в новом коллективе.
"Просто увидев, поговорив со всей командой, увидев всех на заводе, просто наблюдая, насколько все восторженные и взволнованные, когда я побывал во всех отделах… Я увидел работников, которые просто живут и дышат Ferrari. Это то, о чем они мечтают с детства присоединиться к любимой команде.
Эти маленькие города в Италии, в которых они выросли, мечтая как-то оказаться в Ferrari, и то, как они гордятся тем, что работают здесь, и как сильно они гордятся своей работой, действительно приятно видеть" – сказал гонщик.
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