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ФИА хочет запретить использование одной из систем в Формуле-1

Автоспорт

Вокруг одной из команд уже разгорался скандал из-за чрезмерного использования системы

ФИА хочет запретить использование одной из систем в Формуле-1

фото - F1

Новина українською

На Гран-при Австралии команды будут обязаны установить специальные датчики на задние крылья и кузов, чтобы отслеживать работу так называемой пассивной системы DRS. В ФИА намереваются как можно быстрее исправить ситуацию и запретить данную систему. Об этом сообщает AutoRacer.

Напомним, ещё в 2024 году после Гран-при Азербайджана разгорелся скандал вокруг болида команды "Макларен". Соперники обратили внимание на то, что верхний элемент заднего крыла на MCL38 начинает приоткрываться на прямых даже без активации DRS. ФИА ужесточила тесты на гибкость крыла, однако в Бахрейне скандал вспыхнул с новой силой — во время предсезонных тестов ситуация продолжила набирать обороты.

Напомним, что начиная с Гран-при Испании ФИА ужесточит проверку передних крыльев на предмет гибкости. Соответствующая директива была принята на последнем заседании Комиссии ФИА по автоспорту.

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Источник:
autoracer
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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